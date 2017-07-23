Новый глава пресс-службы Трампа признался, что удалил твит с прославлением Клинтон

Новый глава департамента коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи признался, что удаляет свои старые твиты с критикой президента Дональда Трампа и положительными отзывами о его конкуренте — экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

«Полная прозрачность: я удаляю старые твиты. Мои прошлые взгляды эволюционировали и не должны отвлекать вас. Я работаю по повестке дня президента США, и это все, что важно», — написал он в своем твиттере.

Пользователи твиттера еще 21 июля заметили, что Скарамуччи начал удалять твиты. Так, по данным The Hill, он удалил записи из 2012 года, в которых называет Трампа «такого умного, но безрассудного», а Хиллари Клинтон — «невероятно компетентной».

Во время пресс-брифинга 21 июля, когда было официально объявлено о его назначении, Скарамуччи также отметил, что Трамп «напоминает ему об этом (о его твитах с критикой. — ред.) каждые 15 секунд».

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Он также добавил: «Мистер президент, если вы это слушаете, я лично извиняюсь в 50-й раз за то, что сказал все это».

О переменах в пресс-службе Белого дома стало известно 21 июля. Так, Сара Хакаби Сандерс сначала объявила о том, что новым главой департамента по коммуникациям Белого дома назначен Энтони Скарамуччи.

После чего Скарамуччи объявил о переходе Сандерс на должность пресс-секретаря администрации президента.

При этом ранее занимавший пост пресс-секретаря Шон Спайсер подал в отставку. Сам Спайсер отметил, что принял решение сам, посчитав, что департаменту лучше начать с чистого листа.