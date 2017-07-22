Трое палестинцев были убиты в ходе столкновений в Восточном Иерусалиме, где продолжаются протесты против новых мер безопасности на Храмовой горе, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Как сообщают палестинские источники, более 200 человек получили ранения. Израильская полиция сообщила о ранении четырех сотрудников и задержании 10 участников беспорядков.

Местная мусульманская община недовольна установкой металлоискателей у третьей по значимости святыни ислама, где расположены мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

По данным израильской стороны, тысячи верующих отказались подниматься на Храмовую гору через рамки металлоискателей, расстелили молельные коврики на улицах и стали молиться. Эти действия, в некоторых случаях, переросли в столкновения с силами безопасности.

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Массовые акции протеста проходят также на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, где, по данным местных медиков, пострадали около 30 палестинцев.

Ужесточение мер безопасности на Храмовой горе, спровоцировавшее недовольство палестинцев, стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских.

Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.

Израиль отвергает обвинения в попытке расширить свое влияния на Храмовой горе, которая также почитается последователями иудаизма как величайшая святыня их религии.

Храмовая гора - священное место для иудеев и мусульман. Она находится в Восточном Иерусалиме, статус которого остается одним из наиболее спорных вопросов палестино-израильского конфликта.

Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего государства в будущем, а израильская сторона настаивает на том, что весь город является единой и неделимой столицей Израиля.