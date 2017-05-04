Трамп готов быть посредником между Израилем и Палестиной

Президент США Дональд Трамп изъявил готовность стать посредником в переговорах между Израилем и Палестиной. Об этом он заявил по итогам переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом, передает РБК со ссылкой на CNN.

По словам Трампа, он готов стать "медиатором, арбитром или посредником", чтобы помочь установлению мира в регионе.

Читайте такжеЛига арабских государств предложила Израилю примирение

При этом он подчеркнул, что достичь мира палестинцы и израильтяне должны с помощью прямых переговоров. Для этого он призвал руководство Палестины "в один голос выступить против подстрекательств к насилию и ненависти". "Сейчас там ненависть, но будем надеяться, что она будет сохраняться не слишком долгое время", - сказал Трамп.

В свою очередь, Махмуд Аббас подтвердил приверженность к модели «двух государств» и независимой Палестине. Также он подчеркнул, что палестинская столица должна располагаться в Восточном Иерусалиме. Он поблагодарил Трампа за готовность к посредничеству. "У вас есть твердое намерение и у вас есть стремление увидеть, как все эти планы увенчаются успехом", - заявил Аббас.

Как сообщал УНИАН ранее, председатель политбюро палестинского движения ХАМАС Халед Машаль заявил, что у президента США Дональда Трампа есть "историческая возможность" найти "справедливое решение" проблемы палестинского народа.