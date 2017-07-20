В Анкаре назвали заявления Берлина о пересмотре отношений угрозами и шантажом

Отношения между Турцией и Германией не могут быть построены на угрозах и шантаже, заявил в четверг, 20 июля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Таким образом он отреагировал на заявление министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) об изменении внешнеполитического курса ФРГ в отношении Турции, как сообщает DW.

Чавушоглу признал, что две страны переживают "кризис доверия" и обвинил в нем "политику двойных стандартов" по отношению к Турции, которую проводит Германия.

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Ранее представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрахим Калин обвинил Германию в попытке оказать влияние на турецкий суд. "Они хотят, чтобы турецкие суды постоянно исполняли приказы, которые они им отдают. Прежде всего, это неуважение к турецкому правосудию", - подчеркнул он.

Особенно задели турецкие власти предостережения немецким туристам с большей осторожностью подходить к поездкам в Турцию и возможное ограничение инвестиционной активности немецкого бизнеса.

"У нас нет проблем с законопослушными немцами. Они наши гости, и мы хотели бы еще больше туристов из Германии", - отметил Калин. Он также предостерег от смешивания политики и экономических интересов. Враждебное отношение к Эрдогану достигло в Германии уровня "мании преследования", добавил он.

Зигмар Габриэль в четверг заявил, что отношения с Турцией "невозможно развивать как прежде". По его словам, на каждое новое обострение со стороны Анкары правительство Германии старалось реагировать спокойно в надежде, что турецкие власти начнут действовать разумно. И каждый раз в Берлине были "разочарованы".