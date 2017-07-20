В США разговорчивый попугай выдал убийцу своего хозяина, повторив его последние слова

В США жительница штата Мичиган Гленна Дарэм была признана виновной в убийстве своего мужа Мартина. Как пишет Русская служба ВВС, родственники покойного уверены, что живший у этой семейной пары попугай жако запомнил и повторяет последние слова жертвы.

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По данным следствия, в мае 2015 года 47-летняя Гленна выпустила в супруга пять пуль, после чего попыталась застрелиться. Жюри присяжных признало ее виновной в предумышленном убийстве. В августе вдову ждёт приговор. Ранение в голову, нанесённое самой себе в роковой майский день два года назад, оказалось неопасным для жизни.

Попугай жако по кличке Бад, позже доставшийся предыдущей супруге покойного Кристине Келлер, по ее рассказам, не раз повторял голосом своего бывшего хозяина фразу "Не стреляй!", сопровождаемую нецензурной бранью.

На суде птица не присутствовала. Обвинение поначалу рассматривало возможность использования издаваемых попугаем звуков в качестве аргумента обвинения. Однако в итоге эта идея была отклонена, и представитель обвинения заявил, что птицу вряд ли пригласят в суд для дачи свидетельских показаний.

Прежняя жена покойного Кристина Келлер замечает, что птица много раз повторяла последние слова Мартина. Родители Мартина подтвердили, что жако не упускал случая воспроизвести человеческую речь, не стесняясь при этом и крепких выражений.

"Думаю, он там был, запомнил, что было сказано, и повторяет это", - сказал отец убитого.

"Эта птица подхватывает всё без разбора и ругается, как извозчик", - подтвердила мать Мартина Лилиан Дарэм.

Издание отмечает, что жако или серый попугай (лат. Psittacus erithacus) обитает в Западной Африке и очень популярен среди любителей попугаев, поскольку отличается незаурядной способностью к звукоподражанию. Он может запомнить более полутора тысяч слов.