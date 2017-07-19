Трамп определился с послом США в России

Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на должность посла США в России.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Экс-губернатор Джон Хантсман сделал выдающуюся карьеру как политический деятель, дипломат и бизнесмен", – отметили в пресс-службе.

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О том, что Хантсман принял предложение от Дональда Трампа возглавить американское дипломатическое представительство в России, СМИ сообщали еще в марте.

Как списало тогда издание CNN, выбор кандидатуры Хантсмана на столь важную должность связан с тем, что он "блестящий парень", "жесткий" и знает, чего хочет Трамп.

57-летний Хантсман в 1992-1993 годах занимал пост посла США в Сингапуре, в 2005-2009 годах был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае. В 2011 году объявлял о намерении участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от Республиканской партии, однако позднее выступил в поддержку Митта Ромни.

Хантсман считает сторонником жесткой линии в отношении России. Он возглавляет экспертно-аналитический центр Atlantic Council.