"Блестящий парень": названо имя нового посла США в России

Американский канал Fox News, с ссылкой на свои источники в Белом доме сообщил, что Дональд Трамп лично позвонил Хантсману и предложил ему работу, пишет Голос Америки. В свою очередь, американское издание Politiko написало, что Джон Хантсман согласился на предложение президента США представлять интересы США в России.

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CNN, ссылаясь на свои источники в Белом доме сообщило, что выбор кандидатуры Хантсмана на столь важную должность связан с тем, что он "блестящий парень", "жесткий" и знает, чего хочет Трамп.

Как отмечается, должность посла США в Российской Федерации является одной из самых деликатных и важных, особенно учитывая последние события: расследование ФБР и Конгресса в связи с вмешательством Кремля в американские выборы и контакты представителей избирательного штаба Дональда Трампа и российскими официальными лицами.

В Государственном департаменте, куда журналисты обратились за комментарием, сказали обратиться в Белый дом для разъяснений.

Как известно, в избирательной кампании 2016 года Хантсман сначала публично поддержал Трампа, но затем заявлял, что предприниматель должен выйти из гонки и обнародовать свою налоговую декларацию. По мнению Хантсмана, лучшим кандидатом от Республиканской партии стал бы Майк Пенс, занимающий сейчас должность вице-президента США.