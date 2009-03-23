МВД Грузии: оппозиция ищет возможность приобрести оружие

Министерство внутренних дел Грузии заявляет, что представители оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия" входили в состав групп, которые в последние дни интересовались приобретением оружия. С таким заявлением выступил на специальной пресс-конференции руководитель информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили. "До завершения следствия мы не собирались делать никаких комментариев, но сегодня этот вопрос был серьезно политизирован. Жесткие заявления сделали представители некоторых политических партий", - сказал Ш.Утиашвили.

МВД обнародовало кадры оперативной съемки, на которых задержанные оппозиционеры договаривались с продавцами автоматического оружия о его покупке.

Представители ряда оппозиционных политических сил считают задержание оппозиционеров началом репрессий против оппозиции и ее дискредитацией перед акцией протеста, запланированной на 9 апреля 2009 г.

Напомним, сегодня рано утром были задержаны семь представителей "Демократического движения - Единая Грузия". В квартирах задержанных при обыске изъяли огнестрельное оружие.

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