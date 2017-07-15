В Турции проходят мероприятия, приуроченные к годовщине попытки военного переворота

В десятках городов Турции проходят мероприятия, приуроченные к годовщине попытки военного переворота, осуществленной в 2016 году, сообщает агентство Анадолу.

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Десятки тысяч жителей Стамбула собрались в эти часы в трех различных районах мегаполиса, откуда направились шествием к одному из трех мостов через Босфор, где год назад ценой жизни 34 мирных граждан предотвратили продвижению путчистов.

Участники "Шествия национального единства" с флагами Турции и фотографиями погибших в борьбе с путчистами продолжают шествие к мосту "Шехидов - 15 июля", из направлений площади Кисикли, Ченгелькей и Алтунизаде.

Как сообщалось, в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года группа военнослужащих совершила попытку вооруженного захвата власти. Погибло 250 человек.

После подавления путча в стране прокатилась волна арестов, во время которых было взято под стражу около 50 тысяч человек. Почти 150 тысяч человек - военных, чиновников, преподавателей, полицейских, сотрудников министерств и органов юстиции - уволили с работы или временно отстранили от исполнения обязанностей. Также был закрыт ряд оппозиционных СМИ.

Турецкие власти считают, что организатором переворота был исламский проповедник Фетуллах Гюлен.