В Турции в связи с попыткой переворота отстранены свыше 15 тысяч учителей - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на частного турецкого вещателя NTV.

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Министерство образования Турции в понедельник, 18 июля, временно отстранило от исполнения обязанностей 15 тыс. 200 работников сферы образования в связи с попыткой переворота.

Данное решение последовало за отстранениями и арестами тысяч людей в рядах Вооруженных сил Турции, полиции, судов, разведывательных служб, Министерства финансов, офиса главы турецкого правительства и директората по религиозным вопросам после того, как 15 июля группа военных попыталась осуществить государственный переворот, в результате которого погибли более 200 человек.

Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. К утру турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.