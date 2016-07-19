В Турции в связи с попыткой переворота отстранены свыше 15 тысяч учителей - СМИ
В Турции в связи с попыткой государственного переворота временно отстранены от работы более 15 тыс. работников сферы образования.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на частного турецкого вещателя NTV.
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Министерство образования Турции в понедельник, 18 июля, временно отстранило от исполнения обязанностей 15 тыс. 200 работников сферы образования в связи с попыткой переворота.
Данное решение последовало за отстранениями и арестами тысяч людей в рядах Вооруженных сил Турции, полиции, судов, разведывательных служб, Министерства финансов, офиса главы турецкого правительства и директората по религиозным вопросам после того, как 15 июля группа военных попыталась осуществить государственный переворот, в результате которого погибли более 200 человек.
Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. К утру турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.