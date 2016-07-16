Участвовавшие в путче турецкие солдаты утверждают, что приняли переворот за учения

Некоторые солдаты после добровольно сдавались полиции, передает РБК со ссылкой на Hurriyet.

По информации Sabah, речь идет о группе военных, которая была задержана в аэропорту Ататюрка. В нее входили десять офицеров и 67 солдат.

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Как передает AP со ссылкой Hurriyet, солдаты на допросах говорили, что их командиры говорили им, что они принимают участие в военных учениях. Некоторые из задержанных солдат утверждали, что они осознали, что происходит попытка госпереворота, только тогда, кода увидели, что люди начали взбираться на танки.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час.

Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

В настоящее время большинство организаторов мятежа задержан.