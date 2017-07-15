США ликвидировали в Афганистане местного лидера "Исламского государства"

Военные США убили лидера группировки «Исламское государство» в Афганистане Абу Сайеда во время рейда, который проводился в северо-восточной провинции Кундуз. Об этом сообщили в Пентагоне, передает «Радио Свобода».

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«Во время рейда были убиты и другие члены «Исламского государства», что значительно подорвало планы группировки по расширению своего присутствия в Афганистане», – отметила пресс-секретарь Пентагона Дана Вайт.

Боевики «Исламского государства» избрали Абу Сайеда лидером этой группировки в Афганистане весной этого года.

Бывшего лидера Абдула Хасиба убили 27 апреля во время совместной операции афганских и американских военных в восточной провинции Нангархар. Его предшественник Хафиз Сайед Хан погиб в 2016 году в результате ракетного удара, нанесенного американским беспилотником.