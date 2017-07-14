США отказались выдавать визы российским дипломатам - МИД России

12:47, 14 июля 2017
Мир
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В МИД РФ отметили, что дипломаты должны были заменить ранее выдворенных российских чиновников.

Захарова также сообщила, что США также не отменили решение о выдворении дипломатов РФ / фото tvc.ru

Вашингтон отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые должны заменить выдворенных из США в декабре сотрудников посольства РФ. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, пишут РИА Новости.

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"Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену", - сказала Захарова.

Как сообщал УНИАН ранее, 29 декабря 2016 года Соединенные Штаты приняли решение о выдворении 35 российских дипломатов и закрытии двух дипмиссий РФ в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснений со стороны России против американских дипломатов в Москве.

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Теги: #дипломаты РФ#визы США для россиян