Условия содержания грузин ”не курортные, но гораздо лучше, чем в тюрьме”

Федеральная миграционная служба опровергла обвинения в издевательствах над грузинами, помещенными в центры временного содержания. Как заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" пресс-секретарь ФМС Константин Полторанин, в этих центрах находятся 50-60 грузин, которые вынуждены оставаться там из-за отсутствия воздушного сообщения с Грузией и "ждут, пока будет укомплектован самолет МЧС".

"Утверждения о том, что кто-то специально занимается поимкой грузин, помещает их в центры и издевается над ними, не соответствуют действительности", - заявил Полторанин, добавив, что иностранных граждан помещают в центры только по решению суда и "обычно стараются депортировать в течение двух недель". По словам Полторанина, условия содержания в центрах временного содержания, где содержатся граждане не только Грузии, но и других стран, "не курортные, но гораздо лучше, чем в тюрьме".

Между тем задержанные в Москве более 10 дней назад граждане Грузии, среди которых, по данным консула Грузии в России Зураба Патарадзе, есть один ребенок, просят ускорить их депортацию на родину. Патарадзе отметил, что встреча с представителями ФМС, где будет обсуждаться эта проблема, назначена на понедельник.

Как сообщалось ранее, во вторник МИД Грузии обвинил российские власти в нарушении прав грузинских граждан. Соответствующее заявление было распространено грузинским внешнеполитическим ведомством в связи с кончиной нелегального мигранта из Грузии, которого должны были депортировать из России на родину. Поданным ФМС, он скончался в аэропорту в результате приступа астмы, причем ему была своевременно оказана медицинская помощь. В то же время МИД Грузии настаивает на том, что погибшему не была своевременно оказана медицинская помощь.

Транспортное сообщение с Грузией Россия приостановила 3 октября. Это стало ответом на арест в Тбилиси четырех российских военнослужащих, обвиненных в шпионаже. Контроль за грузинами-нелегалами ужесточился вскоре после этого.

Лента.ру