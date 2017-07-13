Кандидат Трампа на пост главы ФБР считает, что с Россией надо "быть очень осторожными" (видео)

Кандидат на пост директора ФБР Кристофер Рэй в ходе сенатских слушаний озвучил свою позицию относительно отношений с Россией, сообщает Голос Америки.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм поставил Рею вопрос: "является Ли Россия нашим другом или врагом?"

"Россия - это иностранное государство, с которым мы должны быть очень осторожными", - ответил кандидат на пост директора ФБР.

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Как сообщал УНИАН, Рэй также пообещал разобраться, вмешивалась ли Украина в выборы в США в 2016 году, когда сотрудники посольства Украины в США встретились с консультантом Национального комитета Демократической партии США, которая занималась разоблачением связей сотрудника избирательного штаба Трампа Пола Манафорта с Россией.

Такие упреки в начале 2017 года появились на страницах издания Politico в статье "Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой" журналиста Кеннета Фогеля.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на обвинения о вмешательстве России в выборы США, заявила, что заговор Демократической партии с правительством Украины, по ее мнению, подкреплен большим количеством доказательств.

Посольство Украины в США отрицает заявления о "заговоре".