"Разрывается сердце": история несчастной любви поломала и судьбу щенка (видео)
13:58, 07 июля 2017Мир
873 0
Мир потрясла история щенка, оставленного из-за несчастной любви.
Мир потрясла история щенка, брошенного из-за несчастной любви
В аэропорту Лас-Вегаса нашли трехмесячного чихуахуа. Владелица оставила рядом с малышней записку, в которой призналась, что у нее разрывается сердце, но взять с собой щенка не может, ведь убегает от домашнего насилия со стороны бывшего парня.
Читайте такжеВ Иллинойсе муж и жена умерли в течении одного часа, прожив вместе 69 лет
Парень, к тому же, ударил ее собаку, поэтому животному, вероятно, понадобится помощь ветеринаров. Щенка забрали в центр, с ним все в порядке, там уже ему ищут нового хозяина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter