"Разрывается сердце": история несчастной любви поломала и судьбу щенка (видео)

В аэропорту Лас-Вегаса нашли трехмесячного чихуахуа. Владелица оставила рядом с малышней записку, в которой призналась, что у нее разрывается сердце, но взять с собой щенка не может, ведь убегает от домашнего насилия со стороны бывшего парня.

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Парень, к тому же, ударил ее собаку, поэтому животному, вероятно, понадобится помощь ветеринаров. Щенка забрали в центр, с ним все в порядке, там уже ему ищут нового хозяина.