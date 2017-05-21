Президент ЮАР поднял себе рейтинг, выступив против насилия в отношении женщин

Несколько сотен демонстрантов прошли по столице ЮАР Претории маршем в защиту женщин, сообщает Русская служба Би-би-си. Возглавила процессию женщина с головы до ног одетая в белое. Некоторые из участников акции несли в руках плакаты с именами женщин, которые были убиты в результате домашнего насилия.

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Только по официальным данным за прошлый год полиции стало известно о 64 тысячах случаев насилия.

Ранее президент страны Джейкоб Зума посетил семью, потерявшую трехлетнюю дочь - девочку изнасиловали и убили. Зума назвал ситуацию с насилием в стране критической.

При этом политическая ситуация в стране - не менее критическая.

Зума, которому в апреле исполнилось 75, держится на президентском посту уже 8 лет благодаря поддержке правящей партии - "Африканского национального конгресса".

Оппозиция обвиняет президента в коррупции и требует его ухода. В стране часто проходят акции протеста с требованием отставки Зумы, в которых принимают участие тысячи жителей ЮАР. Последнюю волну возмущения противников Зумы вызвало увольнение министра финансов.