Туск призвал лидеров G20 ввести санкции против перевозчиков мигрантов

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал страны "Большой двадцатки" применять санкции против лиц, которые занимаются нелегальной перевозкой мигрантов в Европу.

Об этом Туск сказал в преддверии открытия саммита G20 в Гамбурге, пишет Европейская правда.

"Нам нужно больше усилий на международном уровне, чтобы разорвать бизнес-модель контрабандистов. Вот почему я предложу всем лидерам G20 проводить целенаправленные санкции ООН против контрабандистов. Я имею в виду замораживание активов и запрет на поездки", - сказал Туск.

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"Это минимум, который можно сделать на глобальном уровне. К сожалению, я должен сказать, что сегодня у нас нет полной поддержки даже для этого минимума. Если мы этого не поймем, это будет печальным подтверждением лицемерия некоторых членов "Большой двадцатки". Но я все еще надеюсь, что нам удастся", - добавил он.

Туск заявил, что перевозки нелегалов - организованный бизнес, и в прошлом году объем этого бизнеса достиг 1,6 млрд долларов только в Ливии.

"Эти доходы позволяют контрабандистам контролировать некоторые части страны. Они также сотрудничают с террористами и еще больше подрывают стабильность Ливии. Но выше всего остального – потерянные невинные жизни. В этом году более 2000 человек умерли в море. И количество людей, умирающих в пустыне, еще выше", - добавил он.

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Напомним, страны Евросоюза отказались помочь Италии, открыв свои порты для мигрантов, которых спасают в Средиземном море.

По данным ООН, в этом году в Италию прибыло более 83 000 мигрантов, которые были спасены в море, а за последние несколько дней - более 12 000. Более 2160 человек погибли по дороге к берегам Европы.