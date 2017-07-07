Меркель не собирается быть посредником между Трампом и Путиным на саммите G20

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не считает, что на саммите G20 может выступить в роли посредника между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом Меркель заявила журналистам в четверг, 6 июля, по прибытии в Гамбург на встречу "группы двадцати", передает DW.com.

Глава германского правительства пояснила, что ее роль заключается "не в том, чтобы быть посредником, а в том, чтобы вносить вклад" в урегулирование ситуации. Соответствующий вопрос журналистов прозвучал вскоре после резких заявлений Трампа в адрес России, сделанных им во время визита в Польшу.

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Канцлер ФРГ выразила надежду на то, что диалог в кулуарах гамбургского саммита, возможно, позволит продвинуться вперед в урегулировании сирийского конфликта. Кроме того, по ее словам, будут предприняты попытки для сближения позиций Киева и Москвы. В субботу, 8 июля, на полях G20 может состояться встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, президента России Владимира Путина и Ангелы Меркель в усеченном "нормандском" формате.