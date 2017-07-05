Макрон спустился под воду на атомной субмарине для учений по запуску ядерной ракеты (фото)

Президент Франции Эммануэль Макрон провел весь день на военно-морской базе Иль-Лонг, в частности, - несколько часов под водой на борту атомной подводной лодки, приняв участие в учениях, имитирующих запуск ядерной ракеты. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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На АПЛ "Ле Террибль", находившейся в 300 км от побережья Бретани, Макрона опустили с вертолета. Фото спуска позже появилось в "Твиттере" французского президента.

Макрон подчеркнул важность французских сил ядерного сдерживания, назвав их "краеугольным камнем безопасности".

Все четыре французские атомные подводные лодки, оснащенные ядерными баллистическими ракетами, дислоцируются на базе Иль-Лонг.

Помимо подлодок, ядерные ракеты есть и на вооружении французских ВВС. В общей сложности ядерный арсенал страны составляет около 300 боеголовок.

После того как в 2019 году Британия покинет Евросоюз, Франция останется единственной из 27 стран объединенной Европы, в арсенале которой есть ядерное оружие.

Издание отмечает, что одновременно с визитом президента Макрона на Иль-Лонг новое французское правительство под председательством Эдуара Филиппа с легкостью выиграло голосование о доверии в парламенте: его поддержали 370 депутатов нижней палаты, "против" проголосовали лишь 67.

Филипп представил на утверждение парламентариев программу работы своего кабинета, включающую в себя сокращение бюджетных расходов и реформу трудового законодательства. Категорически против этой реформы выступали французские профсоюзы, которые угрожают массовыми забастовками ближайшей осенью.