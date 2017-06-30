Французы пообещали открыть в Марселе "представительство "ДНР" - ИС

Во время совместного заявления о подписании протокола также заявили об открытии в г. Марсель (Франция) в ближайшее время представительства "ДНР", которое должен возглавить Жераль-Юбер Файяр.

Об этом сообщил координатор "Информационного сопротивления", нардеп Дмитрий Тымчук.

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По его словам, акцент делается на том, что это будет "представительство" в государстве-гаранте Минских соглашений. При этом, отмечено, что все разрешения от французских властей якобы уже получены, но точная дата открытия не разглашается.

Со стороны Франции подпись под протоколом поставил президент национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон (департамент Франции), бывший региональный советник Прованса Жераль-Юбер Файяр. В состав делегации также входили Кристин Пюжоль - советник руководства Буш-дю-Рон, член постоянной комиссии совета департамента Буш-дю-Рон; Кристиан Борелли - муниципальный советник, советник коммуны Экс (регион Лимузен), национальный советник партии "Республиканцы"; Светлана Киселева - журналист.

Как сообщал УНИАН, 22 марта боевики "ДНР" заявили об открытии "представительського центра" в Греции.