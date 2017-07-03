Русский поп рассказал, как уничтожить Россию: нужно показать фильм

Российский протоиерей Всеволод Чаплин на своем канале в Yotube опубликовал видео, в котором заявил, что после выхода фильма Алексея Учителя «Матильда», рассказывающего о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II, у россиян не останется шанса выжить в новой Мировой войне, которая, по мнению Чаплина, неизбежна, пишет "Дождь".

Чаплин считает, что «Матильда» должна быть запрещена, так как если фильм покажут, то «Россия погибнет», и «это будет справедливо в Божьих очах». Протоиерей считает, что сейчас, через 100 лет после октября 1917 года, готовится новое «символическое ритуальное цареубийство». Показ фильма, по словам Чаплина, это «плевок в нашу историю, в нашу душу, в то лучшее, что у нас было» и за это «новое цареубийство Россия будет страдать чудовищным образом, расплатится всем своим населением».

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Чаплин считает, что третья Мировая война неизбежна, однако те из людей, которые не посмотрят этот фильм, наверное, останутся жить. Но если фильм покажут, то «погибнут все» и «это будет достойно и справедливо».

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Всеволод Чаплин пригрозил всем зрителям фильма анафемой. По его словам, православный христианин не должен участвовать в производстве картины и смотреть ее. «Принятие этого фильма — грех, отлучающий от христианства», и, соответственно, от возможности исповеди, причастия, венчания или отпевания. «Матильда», по мнению протоиерея, является «искажением истории», а сам показ — «хуже нацизма и фашизма».

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Справка УНИАН: После появления в 2016 году официального трейлера фильма "Матильда" с любовно-эротическими сценами представители российского общественного движения «Царский крест» заявили об «искажении исторических событий» и «антироссийской и антирелигиозной провокации в сфере культуры», побудив обратиться в Генпрокуратуру РФ Наталью Поклонскую, депутата Госдумы РФ, известную своим почитанием Николая II. Последняя полагает, что фильм содержит сцены, оскорбляющие чувства верующих, и заявляет о необходимости «не допустить нарушения чьих-либо прав», избегая как ограничений свободы творчества, так и посягательства на «конституционные права граждан».

Комиссия, которая делала комплексную экспертизу материалов фильма, заключила, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.