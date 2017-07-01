Гельмут Коль был человеком, который боролся за свободу и демократию, - глава ЕП

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль (Helmut Kohl) был "человеком, который боролся за свободу и демократию, а также сторонником воссоединения европейского континента". Об этом заявил председатель Европейского парламента Антонио Таяни во время общеевропейской официальной церемонии прощания с бывшим немецким канцлером, которая состоялась в субботу, 1 июля, в здании Европарламента в Страсбурге, пишет DW.

"Всегда и везде он защищал человеческое достоинство, выступал против построения стен, железных занавесов и против тоталитарных режимов", - отметил Таяни.

По его словам, в истории европейской интеграции не было ни одной страницы, где бы Коль не оставил своего отпечатка.

Антонио Таяни также выразил убеждение, что воссоединение Германии, которое произошло в период его канцлерства, означало для Коля "не немецкую Европу, а скорее европейскую Германию".

"Прямо сегодня мы должны последовать примеру Гельмута Коля, оставить опасения позади себя и надеяться. Это то, чего от нас ожидают наши граждане: мужество, единство и готовность к преобразованиям", - отметил Таяни.

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В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время выступления Коля назвал своим "верным другом".

"Со смертью Гельмута Коля мы потеряли великана послевоенного времени", - подчеркнул Юнкер.

Он отметил роль, которую сыграл Коль для воссоединения Германии, когда работал на посту канцлера.

"Гельмут Коль был патриотом Германии, но также и патриотом Европы. (...) Европа во многом ему обязана", - отметил председатель Еврокомиссии.

Президент Европейского Совета Дональд Туск отдал Колю почет за то, что он был основоположником объединения Западной и Восточной Европы после долгого периода ее разъединении.

"Его видение выходило за немецкие границы и немецкие интересы", - подчеркнул он.

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Отдельно Туск отметил "большую заслугу" Коля в примирении Германии и Польши.

Напомним, в субботу в здании Европарламента в Страсбурге состоялась общеевропейская церемония прощания с бывшим немецким канцлером Гельмутом Колем, который умер 16 июня на 88-м году жизни в своем доме в Людвигсхафене. После церемонии его тело будет доставлен в ФРГ и похоронено на кладбище в городе Шпаери.