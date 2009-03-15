Чейни раскритиковал антитеррористическую политику Обамы
18:55, 15 марта 2009Мир
1380 0
Страна стала более уязвимой?
Администрация Барака Обамы подвергла Америку опасности и сделала страну более уязвимой для нападений, изменив антитеррористическую политику, которую вел президент Джордж Буш. Об этом в воскресенье заявил бывший вице-президент США Дик Чейни.
В частности, Чейни подчеркнул, что «альтернативные» методы ведения допроса подозреваемых в терроризме были эффективны и необходимы и для предотвращения терактов. Чейни также дал негативную оценку решению Барака Обамы закрыть тюрьму на базе Гуантанамо.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter