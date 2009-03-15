Чейни раскритиковал антитеррористическую политику Обамы

18:55, 15 марта 2009
Мир
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Страна стала более уязвимой?

Администрация Барака Обамы подвергла Америку опасности и сделала страну более уязвимой для нападений, изменив антитеррористическую политику, которую вел президент Джордж Буш. Об этом в воскресенье заявил бывший вице-президент США Дик Чейни.

В частности, Чейни подчеркнул, что «альтернативные» методы ведения допроса подозреваемых в терроризме были эффективны и необходимы и для предотвращения терактов. Чейни также дал негативную оценку решению Барака Обамы закрыть тюрьму на базе Гуантанамо. 

Газета.ру

 

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