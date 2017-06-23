"Талибан" предостерег США от усиления контингента в Афганистане

Экстремистская группировка "Талибан" предупредила США о недопустимости увеличения военного контингента в Афганистане. "Если они думают, что могут увеличивать свое присутствие в этом регионе, то они сильно ошибаются", - заявил в пятницу, 23 июня, лидер радикального движения "Талибан" мулла Хайбатулла Ахундзаде, передает DW.

14 июня президент США Дональд Трамп предоставил министру обороны Джиму Мэттису право решать, какое количество американских военных будет находиться в Афганистане. Это даст Пентагону возможность увеличить контингент американских военных в стране. По данным СМИ, в Белом доме раздумывают над тем, чтобы отправить туда еще от трех до пяти тысяч дополнительных военных.

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Сейчас в Афганистане находятся 8400 американских военных и еще около пяти тысяч военных из других стран НАТО.

Крупнейшей базой США в Афганистане является Баграм. Расположена она неподалеку от Кабула, она регулярно подвергается нападениям талибов. Так, в декабре 2015 года в результате атаки смертника неподалеку от базы погибли шестеро американских военных. В конце 2016 года на аэродроме Баграм, в результате нападения погибли четверо американцев.

После выведения большей части западных военных с территории Афганистана действия боевиков движения "Талибан" активизировались - они начали отвоевывать территории. По данным американской организации наблюдательного SIGAR, по состоянию на ноябрь 2016 года официальная власть в Кабуле контролировала чуть больше половины территории страны.