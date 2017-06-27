"На Балканах мы видим постепенную исламизацию" - Die Welt

Министр обороны Австрии Доскоциль предупреждает о потере значимости ЕС на Балканах. Вместо этого, мусульманские страны в регионе получают все больше влияния. Равновесие под угрозой.

Об этом пишет Кристоф Шильтц в статье "На Балканах мы видим постепенную исламизацию", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Министр обороны Австрии Ханс-Петер Доскоциль предупредил о растущем влиянии ислама в Юго-Восточной Европе. "На Балканах мы видим постепенную исламизацию", - сказал влиятельный австрийский социал-демократ газете Die Welt. Он наблюдает за этим развитием событий с "большим беспокойством".

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"Престиж ЕС на Балканах снижается. Турция и Саудовская Аравия, напротив, увеличивают свое влияние", - сказал Доскоциль.

Анкара становится все более влиятельной в Косово, Албании и Сербии. "Из-за такого развития событий я считаю неприемлемым для Турции размещать все больше войск на Балканах в рамках операций НАТО", - сказал министр. Такое превосходство не в интересах европейцев. "Германия и другие государства не могут сокращать свое участие на Балканах, чтобы не нарушить баланс сил и процесс стабилизации демократии в регионе", - сказал Доскоциль.

Австрия, которая не входит в оборонный союз, в настоящее время представлена на Балканах ​​в рамках так называемого "Партнерства ради мира", там дислоцированы примерно 700 ее военнослужащих. Но поскольку Анкара блокирует дальнейшее участие Австрии в программах партнерства из-за критики политики турецкого правительства со стороны Вены, их число может снизиться в долгосрочной перспективе. Есть признаки того, что Турция попытается заполнить этот вакуум.

В течение многих десятилетий, Балканы считаются естественной сферой влияния ЕС. Если европейцы ослабевали, как правило, помогали США. Но эта система все чаще дает сбой. На сцену выходят новые игроки – и они все больше расширяют свое влияние.

Турция пытается завоевать сердца людей с помощью ремонта частично разрушенных войной мечетей в городах Баня-Лука и Сараево (Босния), Призрене и Приштине (Косово), или с помощью крупных инвестиций в бедных сельских районах Боснии и южной Сербии. В Косово турецкие компании представлены в пищевой промышленности, в значительной степени – в дорожном строительстве и энергетике. Турецкое влияние также растет в Албании.

Еще в 2003 году ЕС пообещал странам западных Балкан, что однажды они станут членами ЕС – но многие страны разочарованы, потому что переговоры о вступлении почти не продвигаются. С другой стороны, Брюссель постоянно указывает на то, что Балканы должны более жестко бороться с коррупцией и проводить реформы.

ЕС – крупнейшийдонор

В течение многих лет регион получает от ЕС финансовую помощь на миллиарды евро. Но приверженность европейцев, по-видимому, не слишком важна для населения. В Сербии ЕС стал крупнейшим донором, союз способствует продвижению реформ и экономических проектов, выделяя гранты в размере около 1,5 млрд евро (до 2020-го года). Тем не менее, Россию и Турцию воспринимают как самых важных сторонников страны. "Для Европейского Союза это может означать только то, что наша приверженность сербской политике и гражданскому обществу должна быть еще более ощутимой", - сказал Дэвид Макалистер (ХДС), глава комитета по иностранным делам Европарламента и эксперт по Балканам.

Помимо Турции, свое влияние расширяет и Россия. "Балканы больше не прислушиваются к Брюсселю", - написало государственное агентство "Sputnik" в марте. Москва предоставила Сербии шесть самолетов типа МиГ-29. Российские олигархи купили большую часть Адриатического побережья Черногории. Боснийские сербы уступили свои заводы в Броде и Модриче российским компаниям.