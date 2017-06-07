Вступление Черногории в НАТО сигнализирует другим странам об открытости дверей альянса– Столтенберг

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что получение Черногорией членства в альянсе сигнализирует всем государствам, которые также этого хотят, что двери НАТО открыты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал в среду в Брюсселе в штаб-квартире НАТО перед церемонией поднятия флага Черногории.

"С момента основания (НАТО) мы всегда держали наши двери открытыми для тех, кто разделяет наши ценности и может внести свой вклад в нашу безопасность. Вступление Черногории направляет послание всем государствам, которые ищут членства, что если вы пройдете путь реформ, основываясь на демократии и верховенстве права, докажете сами себе, что вы способны внести вклад в нашу коллективную оборону, разделяя ответственность, тогда вы можете присоединиться к альянсу", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что факт того, что Черногория стала 29-м членом НАТО, демонстрирует, что "двери НАТО открыты, и это также показывает, что страны, которые осуществляют реформы, модернизируют структуру обороны и безопасности, усиливают демократические институты, как это сделала Черногория, также могут присоединиться к альянсу".

"Сегодня мы поднимем флаг Черногории, приветствуя ее членство в семье. НАТО - альянс демократий, объединенных одной целью - стоять вместе и защищать друг друга. Черногория присоединяется к НАТО как равная, будет сидеть за столом и иметь такой же, как и союзники, голос", - подчеркнул генсек альянса.