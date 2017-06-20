Трамп прокомментировал ситуацию с американским студентом, умершим после возвращения из плена в КНДР

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал ситуацию со смертью 22-летнего американского студента Отто Вормбиера, который умер после возвращения из плена из Северной Кореи.

Читайте такжеНепонимание речи и отмирание мозга: медики осмотрели американского студента после более года тюрьмы в КНДРОб этом Трамп сказал во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Белом доме в Вашингтоне, которая транслировалась на телеканале NBC News.

После короткой речи двух президентов американские журналисты потребовали от Трампа прокомментировать ситуацию со смертью студента, которого в начале 2016 года в Северной Корее приговорили к 15 годам каторги. Отто Вормбиер больше года просидел в тюрьме в КНДР и вернулся в США в состоянии комы.

"Это позор, что произошло с Отто. Это абсолютный позор, что произошло с Отто. Этого никогда не нужно было допускать. И откровенно, если бы его вернули домой раньше, я думаю, что результат был бы значительно другим", - отметил Трамп. "Его следовало вернуть домой давным-давно", - заявил Трамп..