ЕС поможет Португалии в борьбе с лесными пожарами

ЕС выразил готовность помочь Португалии в борьбе с масштабными лесными пожарами, которые унесли жизни 57 человек. Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христоса Стилианидеса, пишет Европейская правда.

"ЕС полностью готов помогать. Будет все сделано для того, чтобы помочь власти и народу Португалии в это трудное время" - заявил он.

По его словам, в ответ на запрос португальского правительства был активирован Механизм гражданской защиты ЕС, который позволяет предоставление воздушных средств борьбы с пожарами.

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В рамках механизма три самолета предложила предоставить Франция, на двусторонней основе свои самолеты направила Испания. Германия также предложила свою помощь.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер направил президенту Португалии письмо, в котором выразил соболезнования португальскому народу и готовность стран-членов ЕС помочь в борьбе с пожарами.

В результате пожаров в центральной Португалии погибли уже 62 человека, десятки получили ранения.