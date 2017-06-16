Взрыв в детском саду Китая устроил смертник

Взрыв в детском саду Китая, при котором погибли восемь человек и были ранены почти 60, устроил 22-летний мужчина, который также погиб. Об этом сообщает News.com.au.

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Полицейские говорят, что подозреваемый был идентифицирован в первую очередь с помощью камеры безопасности и ДНК, собранных на месте взрыва.

Как сообщал УНИАН, взрыв прогремел в тот момент, когда родители забирали детей из детского сада.