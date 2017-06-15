Турция воздвигла 700-километровую стену на границе с Сирией

Турция завершила установку 700-километровой стены вдоль границы с Сирией с целью не допустить проникновения террористов на территорию страны, передает Hurriyet.

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На заграждении в скором времени будут также установлены системы освещения, сенсорные детекторы и камеры наблюдения, к работе пограничников будут подключены дроны.

Ранее сообщалось, что Турция намерена возвести стену на границе с Ираном в рамках мер против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).