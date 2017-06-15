Турция воздвигла 700-километровую стену на границе с Сирией
12:28, 15 июня 2017Мир
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На заграждении в скором времени будут также установлены системы освещения, сенсорные детекторы и камеры наблюдения, к работе пограничников будут подключены дроны.
Стена против терористов / фото hurriyetdailynews.com
Турция завершила установку 700-километровой стены вдоль границы с Сирией с целью не допустить проникновения террористов на территорию страны, передает Hurriyet.
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На заграждении в скором времени будут также установлены системы освещения, сенсорные детекторы и камеры наблюдения, к работе пограничников будут подключены дроны.
Ранее сообщалось, что Турция намерена возвести стену на границе с Ираном в рамках мер против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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