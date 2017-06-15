Катар купит у США истребители F-15 на $12 миллиардов

Соглашение об этом подписали глава Пентагона Джеймс Маттис и министр обороны Катара Халид даль-Аттия, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Al Jazeera.

Читайте такжеАрабские страны пока не выдвинули Катару никаких требований для решения кризисаХалид даль-Аттия заявил, что соглашение подчеркивает "давнюю приверженность Катара сотрудничеству с нашими союзниками в США в продвижении нашего военного взаимодействия для более тесного сотрудничества в борьбе с экстремизмом в нашем регионе и за его пределами".

Соглашение было подписано через несколько недель после того, как президент США Дональд Трамп подписал контракт с Саудовской Аравией на поставку американского оружия почти на $110 млрд.

Соглашение также подписано на фоне дипломатического скандала между блоком стран во главе с Саудовской Аравией и Катаром.

Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, а также Бахрейн и ряд других стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке вооруженных групп, Катар обвинения отвергает.