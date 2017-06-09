Катар отверг обвинения в поддержке терроризма

Правительство Катара отвергло обвинения в свой адрес в поддержке терроризма после того, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет объявили о внесении в "список подозреваемых в финансировании терроризма" 59 человек и 12 организаций, которые связаны с Катаром.

Об этом говорится в заявлении катарского правительства, которая была обнародована в пятницу, 9 июня, сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеКатар озвучил предварительные итоги расследования хакерской атаки на новостное агентство

"Недавнее совместное заявление, сделанное Саудовской Аравией, Бахрейном, Египтом и ОАЭ о "списке подозреваемых в финансировании терроризма", в очередной раз усиливает беспочвенные обвинения, которые не опираются на факты", - отмечается в заявлении.

"Наша позиция в борьбе против терроризма является более решительной, чем у многих подписантов этого совместного заявления - факт, который удобным образом игнорируется авторами заявления", - подчеркнули в правительстве Катара.

Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу, 9 июня, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет внесли в террористический список 59 человек и 12 организаций, которые имеют отношение к Катара.

Напомним, 10 стран, среди которых ближайшие соседи Катара - Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Сенегал заявил об отзыве своего посла из Катара и солидарность с Саудовской Аравией в кризисе. Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, а также отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, который уже заблокирован в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Катар все обвинения отрицает.