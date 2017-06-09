Эрдоган отправляет турецкие войска в Катар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил размещение турецких войск на базе в Катаре.

Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на пресс-центр главы Турецкого государства.

"Эрдоган накануне одобрил законопроект, позволяющий разместить турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии этой страны, - говорится в сообщении.

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Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тани ранее заявил о том, что на территории страны будут размещены турецкие войска.

Ранее Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром, который обвинили в связях с террористическими организациями.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для Катара и потребовали, чтобы катарские дипломаты покинули территорию указанных стран в течение 48 часов.

К дипломатическим мерам против Катара присоединились Мальдивские острова и правительство Тобрука в Ливии.

Как сообщал УНИАН, 10 стран, среди которых ближайшие соседи Катара - Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, разорвали дипломатические отношения с Катаром. Сенегал заявил об отзыве своего посла из Катара и солидарность с Саудовской Аравией в кризисе. Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, а также отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, который уже заблокирован в ОАЭ и Саудовской Аравии. Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Катар все обвинения отрицает.