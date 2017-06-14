Кремлевские пропагандисты Russia Today жалуются, что их не пустили на встречу Макрона с Мэй

Продюссера подконтрольного кремлевским пропагандистам Russia Today видеоагентства Ruptly не пропустили в Елисейский дворец на встречу президента Франци Эммануэля Макрона с британским премьером Терезой Мэй.

Читайте такжеВ "ЛНР" придумали новые басни о ВСУ: расстрел "ополченцев" и "польские наемники" под Желобком – ИС"В прошлый раз мы спросили у Макрона, как он будет выстраивать отношения с иностранными журналистами. Вуаля!" — прокомментировала инцидент главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, в релизе пресс-службы президента Франции говорилось, что для посещения мероприятия в Елисейском дворце достаточно действующей французской пресс-карты. Однако когда продюсер видеоагентства показал её при входе на мероприятие, ему сказали, что он не аккредитован.

Эммануэль Макрон уже не в превый раз демонстрирует свое отношение к российским пропагандистам. В конце апреля его штаб отказал в аккредитации телеканалу RT. А во время встречи с Владимиром Путиным Макрон публично обвинил российские средства массовой информации Russia Today и Sputnik в распространении лживой пропаганды.