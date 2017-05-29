"Это уже не журналисты": Макрон обвинил Russia Today и Sputnik в пропаганде

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российские средства массовой информации Russia Today и Sputnik в распространении лживой пропаганды. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Версальском дворце, которую транслировал телеканал France 24.

Читайте такжеМакрон пригрозил Путину усилением санкций из-за войны в Украине"Я могу иметь идеальные отношения с зарубежными журналистами, если они журналисты. Политические деятели имеют ответственность говорить правду, если кто-то распространяет клевету, то это уже не журналисты", - заявил Макрон, отвечая на вопрос о проблемах получения некоторыми российскими журналистами аккредитации от его избирательного штаба во время недавней президентской кампании.

"Russia Today и Sputnik распространяли ложную информацию и клевету, и я считаю, что им не было места в моем штабе во время предвыборной кампании", - заявил президент Франции.

Он также сказал, что во время избирательной демократической кампании "некоторые так называемые СМИ действовали под влиянием каких-то политических интересов".

"Russia Today и Sputnik не вели себя как пресса, как журналисты. Они себя вели как органы воздействия, как органы пропаганды, лживой пропаганды", - подчеркнул Макрон.