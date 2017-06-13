США и ЕС осудили задержания участников акций протеста в России

Внешнеполитическая служба Евросоюза призвала «без промедления освободить» задержанных участников антикоррупционного митинга в городах России. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РБК.

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«Задержание сегодня [12 июня] российскими властями сотен мирных демонстрантов и использование насилия против них в Москве, Санкт-Петербурге и других городах по всей стране угрожает основополагающей свободе слова, ассоциаций и собраний в Российской Федерации», - говорится в заявлении.

Также внешнеполитическая служба ЕС в очередной раз призвала российские власти соблюдать международные обязательства, в том числе обязательства перед Советом Европы и ОБСЕ, а также полностью обеспечить соблюдение прав задержанных.

Ранее Белый дом осудил задержание сотен участников акций протеста в России. «Задержание мирных протестующих, правозащитников и журналистов противоречит основным демократическим ценностям», - заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Он добавил, что Белый дом будет следить за развитием ситуации.

Как сообщал УНИАН, более 1000 человек были задержаны на протестных акциях "Требуем ответов", которые 12 июня прошли по всей России