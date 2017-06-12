В России на антикоррупционных митингах задержали более 1,5 тысячи человек (видео)

18:12, 12 июня 2017
Мир
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В Москве задержаны около 750 человек, в Санкт-Петербурге — около 900.

Иллюстрация / REUTERS

В России возросло количество задержанных на антикоррупционных митингах - на данный момент более 1,5 тысяч человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на координатора правовой помощи «ОВД-Инфо» Аллу Фролову.

"В Москве задержаны около 750 человек, в Санкт-Петербурге — около 900", - заявила она. В то же время, официальной информации по задержанным пока нет.

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Как сообщал УНИАН, в России проходят акции протеста против коррупции

По данным сторонников оппозиции, самого инициатора акции - оппозиционера Алексея Навального силовики задержали после выхода из дома. Кроме того, в Москве в толпе митингующих кто-то распылил перцовый газ. Полиция при этом оснащена противогазами.

Кроме того, в Москве на митинге произошли стычки, в соцсетях выкладывают видео, на которых полиция избивает протестующих дубинками. Тверская перекрыта несколькими рядами полиции. 

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