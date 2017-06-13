Навального приговорили к 30 суткам ареста
Навальный проведет 30 суток под арестом.
Оппозиционер Алексей Навальный осужден на 30 суток. Его признали виновным в повторном нарушении порядка организации массового мероприятия, передает Русская служба Би-би-си.
Вечером в понедельник Навальный был доставлен в Симоновский суд Москвы для рассмотрения административного дела о нарушении им правил проведения митингов.
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В отношении Навального были составлены два протокола об административном правонарушении по статьям "неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции" и "нарушение правил проведения митингов". За последнее правонарушение ему грозил арест до 30 суток.
В пресс-службе суда уточнили, что в отношении Навального поступил один административный протокол.
Как сообщал УНИАН, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах на протестных акциях было задержано более 1000 человек.
Навальный был задержан полицейскими в подъезде своего дома, когда отправлялся на акцию.