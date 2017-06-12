Навальному могут дать до 30 суток ареста, у него изъяли шнурки и телефон – адвокат

15:55, 12 июня 2017
Мир
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В полиции Москвы объяснили, что задержание Навального связано с его призывами к гражданам участвовать в несогласованной акции.

Алексей Навальный / REUTERS

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному после задержания могут дать до 30 суток.

Как сообщает адвокат политика Вадим Кобзев, у Навального изъяли шнурки и телефон.

Ранее в Москве и в Питере полиция начала проводить задержания в местах проведения несанкционированных митингов.

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По данным сторонников оппозиции, Алексея Навального силовики задержали после выхода из дома.

Как сообщили российские СМИ, в полиции Москвы объяснили, что задержание Навального связано с его призывами к гражданам участвовать в несогласованной акции.

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Теги: #Протесты в России на День РФ#Задержание Навального