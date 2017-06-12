Навальному могут дать до 30 суток ареста, у него изъяли шнурки и телефон – адвокат
В полиции Москвы объяснили, что задержание Навального связано с его призывами к гражданам участвовать в несогласованной акции.
Российскому оппозиционеру Алексею Навальному после задержания могут дать до 30 суток.
Как сообщает адвокат политика Вадим Кобзев, у Навального изъяли шнурки и телефон.
Навальному могут дать до 30 суток. У него изъяли шнурки и телефон — сообщает адвокат политика Вадим Кобзев. pic.twitter.com/S9CwR9BKMl— Тот самый Мартин (@martin_camera) 12 червня 2017 р.
Ранее в Москве и в Питере полиция начала проводить задержания в местах проведения несанкционированных митингов.
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По данным сторонников оппозиции, Алексея Навального силовики задержали после выхода из дома.
Как сообщили российские СМИ, в полиции Москвы объяснили, что задержание Навального связано с его призывами к гражданам участвовать в несогласованной акции.