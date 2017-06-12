Арабские страны пока не выдвинули Катару никаких требований для решения кризиса

Страны Персидского залива пока не выдвигали никаких требований к Дохе, сказал в интервью телеканалу «Аль-Джазира» глава МИД Катара шейх Мухаммед бин Абдуррахман аль-Тани, комментируя информацию в СМИ о том, что дипломатические отношения Катара с рядом арабских стран могут быть восстановлены, если Доха выполнит ряд требований, передает Анадолу. «Катар готов обсудить со странами Персидского залива их требования, если таковые имеются. Но пока никаких требований озвучено не было», - сказал аль-Тани.

Читайте такжеКатар нанял экс-генпрокурора США для опровержения обвинений в финансировании терроризмаПо его словам, эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед ас-Сабах продолжает играть роль посредника в вопросе урегулирования кризиса вокруг Катара. Кроме того, Вашингтон продолжает предпринимать шаги по этому вопросу, сказал министр.

По словам главы МИД, конфликты подобного рода могут быть урегулированы только путем диалога. «Для урегулирования такого рода конфликтов требуются некоторые условия, которые еще не сформировались», - сказал Мухаммед бин Абдуррахман аль-Тани.

По его словам, в настоящее время Доха сконцентрировалась на решении гуманитарных проблем, которые возникли из-за противоправных мер против Катара.

Как сообщал УНИАН, 10 стран, среди которых ближайшие соседи Катара - Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, разорвали дипломатические отношения с Катаром. Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".Катар все обвинения отрицает.