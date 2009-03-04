Газпром волнуется о своих деньгах из-за «маски-шоу» в Нафтогазе

«Газпром» надеется, что события в центральном офисе «Нафтогаза Украины» не повлияют на оплату февральских поставок газа. Об этом заявили в Управлении информации ОАО «Газпром».

«Мы обеспокоены ситуацией, связанной с проведенными сегодня Службой безопасности Украины следственными действиями в центральном офисе НАК «Нафтогаз Украины». Надеемся, что эти события не повлияют на полное и своевременное выполнение обязательств «Нафтогаза Украины» по оплате февральских поставок российского газа на Украину», - говорится в заявлении.