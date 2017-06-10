Евросоюз готов начать переговоры о Brexit - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит никаких препятствий на пути начала переговоров относительно выхода Британии из Европейского Союза, сообщает Европейская правда.

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"По словам Меркель, она надеется, что Великобритания будет придерживаться графика, добавив, что Европейский Союз готов к переговорам", - говорится в сообщении.

Канцлер Германии также добавила, что надеется на то, что Британия останется хорошим партнером после переговоров, которые должны начаться 19 июня.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что переговоры о выходе Британии из состава ЕС стартуют 19 июня.

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер не уверен, смогут ли вовремя начаться переговоры с Великобританией относительно ее выхода из ЕС на фоне результатов выборов.