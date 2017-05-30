Тереза Мэй заявила о возможности Brexit без переговоров и договора с ЕС

В ходе открытых дебатов с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином в эфире телеканала Sky News премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна сможет выйти из состава Европейского союза без заключения специального соглашения с Брюсселем, передает РБК.

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«Мы будем вести переговоры, чтобы заключить правильную сделку, но, как я уже говорила, плохая сделка — это уже не сделка. Мы должны быть готовы выйти [без соглашения]», — отметила премьер-министр.

Мэй пояснила, что Великобритания намерена отказаться от соглашения с ЕС, если ее не устроят условия, на которых блок захочет заключить эту сделку.

По ее словам, это важный момент в истории страны, »​у нас есть возможность действительно изменить страну к лучшему в будущем».

Напомним, 28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.