Трамп может встретиться с Путиным на саммите G20 - СМИ

Президент США Дональд Трамп проведет первую встречу с президентом России Владимиром Путиным в июле во время саммита G20, который пройдет в Германии.

Об этом журналистам рассказал представитель администрации Белого дома, сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, встреча придет на фоне растущего внимания к расследованию в отношении соратников Трампа о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

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Представитель администрации сообщил журналистам, что Трамп рассчитывает встретиться с Путиным во время июльской поездки, которая будет включать остановку в Варшаве.

В частности, в Белом доме сообщили, что Трамп посетит Польшу перед саммитом G20, пишет Reuters.

Визит должен "подчеркнуть приоритет укрепления коллективной обороны НАТО". Трамп также примет участие во встрече на высшем уровне "Инициативы трех морей", чтобы "продемонстрировать прочные связи с Центральной Европой".

Форум "Инициативы трех морей" состоится во Вроцлаве 6-7 июля.