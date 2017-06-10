Президента Бразилии оправдали по делу о финансовых нарушениях

Верховный избирательный суд Бразилии оправдал президента Мишеля Темера по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании, пише Би-Би-Си.

Из семи судей за закрытие дела против Темера проголосовало четыре человека, трое высказались против оправдания президента.

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Обвинения в адрес Темера касаются финансирования избирательной кампании 2014 года, в которой он участвовал в паре с экс-президентом Бразилии Дилмой Русеф.

Темер, занявший после победы на выборах пост вице-президента, сменил Русеф на посту главы государства после объявленного ей импичмента.

Если бы суд признал Темера и Русеф виновными, результаты выборов были бы аннулированы, а значит, Темер мог лишиться поста.

По мнению председательствовавшего судьи, для отмены выборов было предъявлено доказательств коррумпированности кандидатов.

Однако другие судьи не согласились с председателем, заявив, что факт использования незаконных пожертвований именно для финансирования избирательной кампании доказан так и не был.

Темер по-прежнему остается фигурантом ряда коррупционных расследований, однако официальные обвинения ему не предъявлены.

В Бразилии давно проходят масштабные демонстрации с требованием отставки Темера. В конце мая участники акций протеста устроили пожар в здании министерства сельского хозяйства в Бразилиа и повредили еще несколько правительственных зданий.