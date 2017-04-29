В Бразилии проходит многомиллионная забастовка: Горящие покрышки и столкновения с полицией (фото)

Несколько миллионов человек вышли на улицы Бразилии на первую за более чем два десятилетия всеобщую забастовку, сообщает 112 Украина со ссылкой на BBC.

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"Это станет самой масштабной забастовкой в истории Бразилии", – говорит глава профсоюзной группы Паулу Перейры да Силвы.

В забастовке приняли участие, в частности, работники общественного транспорта, сотрудники частных компаний, банкиры и учителя.

Протестующие выступают против предложенных президентом страны Мишелом Темером пенсионных реформ. По мнению бразильского лидера, такие изменения необходимы, чтобы преодолеть экономический кризис.

Демонстрации проходят по всей стране. При этом организаторы забастовок утверждают, что они намерены акцентировать внимание на проведении протестов именно в крупных городах.

Информации о пострадавших в ходе забастовок пока нет.

Также сообщается, что в Рио-де-Жанейро полиция разогнала протестующих против реформ с помощью слезоточивого газа, пишет ТАСС.

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Участники акции протеста подожгли на этой улице баррикады из покрышек, стражи порядка пытаются потушить их с помощью водометов. В ходе столкновений манифестанты разгромили отделение одного из банков.

Большинство торговых точек в этом районе сейчас закрыты, их владельцы загораживают двери и окна деревянными щитами, чтобы защитить имущество от вандалов. Ранее 16 человек были задержаны в ходе аналогичной акции в Сан-Паулу.

Всего по данным профсоюзных организаций участие в забастовке приняли 40 млн человек.