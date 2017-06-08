КНДР запустила несколько противокорабельных ракет
02:20, 08 июня 2017Мир
1256 0
Баллистические ракеты были запущены с восточного побережья страны из района Вонсан.
Иллюстрация / REUTERS
КНДР совершила пуск нескольких ракет класса «земля-корабль», передает агентство «Ренхап» со ссылкой на военных Южной Кореи.
Отмечается, что баллистические ракеты были запущены с восточного побережья страны из района Вонсан.
Читайте такжеСША испытали систему перехвата межконтинентальных баллистических ракет (видео)
Ранее в США допустили возможность ракет КНДР долететь до американской территории.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter