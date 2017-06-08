КНДР запустила несколько противокорабельных ракет

02:20, 08 июня 2017
Мир
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Баллистические ракеты были запущены с восточного побережья страны из района Вонсан.

Иллюстрация / REUTERS

КНДР совершила пуск нескольких ракет класса «земля-корабль», передает агентство «Ренхап» со ссылкой на военных Южной Кореи.

Отмечается, что баллистические ракеты были запущены с восточного побережья страны из района Вонсан.

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Ранее в США допустили возможность ракет КНДР долететь до американской территории.

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Теги: #КНДР запустила ракету