КНДР запустила несколько противокорабельных ракет

Баллистические ракеты были запущены с восточного побережья страны из района Вонсан.

КНДР совершила пуск нескольких ракет класса «земля-корабль», передает агентство «Ренхап» со ссылкой на военных Южной Кореи. Отмечается, что баллистические ракеты были запущены с восточного побережья страны из района Вонсан. Читайте такжеСША испытали систему перехвата межконтинентальных баллистических ракет (видео) Ранее в США допустили возможность ракет КНДР долететь до американской территории.

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