В США допустили возможность ракет КНДР долететь до американской территории

Глава американского Агентства противоракетной обороны Джеймс Сиринг допустил, что баллистические ракеты КНДР могут достичь территории США. Об этом сообщает Reuters.

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«Достижения [Северной Кореи] в последние шесть месяцев вызывают большую озабоченность у меня и других, в частности достижения и демонстрация технологий [в области] баллистических ракет КНДР. Мы можем предполагать, что КНДР сегодня может достать до территории США с помощью межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой», — сказал Сиринг.

По его словам, в настоящий момент Соединенные Штаты вынуждены отвечать на возросшую угрозу со стороны Северной Кореи.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис ответил на вопрос о возможности превентивного удара по КНДР.