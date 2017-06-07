Серия терактов в Иране: в сети показали момент взрыва смертника в мавзолее

В сети появилось кадр момента взрыва террориста-смертника в мавзолее Ирана.

Фото опубликовало на своей странице в Twitter иранское агентство Press TV.

Также сообщается, что одного из боевиков возле мавзолея успели ликвидировать до того, как он приведет в действие взрывное устройство на его жилете.

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Как сообщал УНИАН, вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана и в мавзолее аятоллы Хомейни в столице страны Тегеране.

По словам одних очевидцев, парламент атаковали трое - один был вооружен пистолетом, двое - автоматами Калашникова.

Между тем один из депутатов рассказал местным СМИ, что нападавших было четверо. Позже стало известно об аресте третьей группы боевиков, которая готовилась к нападентю.

Также сообщалось, что в результате атаки погибли 7 человек, число пострадавших может достигать до 13 человек, еще 4 человека взяты в заложники. Число жертв может быть значительно больше. Местные СМИ сообщают о подрыве двух смертников в мавзолее и парламенте. Ответственность за теракты взял на себя ИГИЛ.